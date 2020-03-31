Эксперты – о том, может ли прививка от гриппа победить коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T18:26:58+03:00

О коронавирусной пневмонии и ее видах, а также БЦЖ – читайте на сайте KP.RU. Фото: Алексей БУЛАТОВ

KP.RU решила проверить версии о том, что может поразить инфекцию COVID-19

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Лучшие специалисты со всего мира сейчас работают над лекарством от коронавируса. Однако обывателей интересует вопрос: может быть, обыкновенная прививка от гриппа может спасти человечество? Ответ на этот вопрос дает Всемирная организация здравоохранения, пишет KP.RU. Исследования специалистов показали, что вакцинация от гриппа никак не действует на другие виды коронавируса.

Однако нельзя сказать, что прививка – это плохо. Наоборот – грипп никто не отменял, и надо понимать, что все средства в настоящий момент брошены на борьбу с коронавирусом. В частности, это касается медицинских ресурсов.

О коронавирусной пневмонии и ее видах, а также БЦЖ – читайте на сайте KP.RU.

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ИСТОЧНИК KP.RU