2020-03-31T18:26:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты – о том, может ли прививка от гриппа победить коронавирус

KP.RU решила проверить версии о том, что может поразить инфекцию COVID-19
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
О коронавирусной пневмонии и ее видах, а также БЦЖ – читайте на сайте KP.RU.О коронавирусной пневмонии и ее видах, а также БЦЖ – читайте на сайте KP.RU.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лучшие специалисты со всего мира сейчас работают над лекарством от коронавируса. Однако обывателей интересует вопрос: может быть, обыкновенная прививка от гриппа может спасти человечество? Ответ на этот вопрос дает Всемирная организация здравоохранения, пишет KP.RU. Исследования специалистов показали, что вакцинация от гриппа никак не действует на другие виды коронавируса.

Однако нельзя сказать, что прививка – это плохо. Наоборот – грипп никто не отменял, и надо понимать, что все средства в настоящий момент брошены на борьбу с коронавирусом. В частности, это касается медицинских ресурсов.

О коронавирусной пневмонии и ее видах, а также БЦЖ – читайте на сайте KP.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядят легкие человека, зараженного коронавирусом

Корреспонденты KP.RU полистали инструкцию, созданную для врачей (подробнее)

Эксперт в области медицины рассказал, когда появится лекарство от коронавируса

На это уйдет немало времени (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр о карантине в Краснодаре: Продуктовые магазины, аптеки продолжат работу в том же режиме
Эксперты – о том, может ли прививка от гриппа победить коронавирус
Председатель комитета по здравоохранению Николай Петропавловский: «Ситуация в Сочи беспокоит больше всего»
Карантин в Краснодарском крае 2020: выгул собак разрешен, на работу - только по пропускам
В Сочи прекратила вещание телекомпания «Эфкате»
Из больницы в Сочи выписан первый выздоровевший от коронавируса
Причины выхода из квартиры в Краснодарском крае во время карантина: какие разрешены и что ждет нарушителей
Как выглядят легкие человека, зараженного коронавирусом
Сочинцам рассказали, как вести себя на карантине
В Сочи уголовное дело возбудили против директрисы охранного агентства
Регистрация браков в Краснодаре во время карантина: какие правила будут действовать в ближайшее время
В Сочи задержан «горнолыжный» вор
В Белореченском районе мужчину осудят за сбыт поддельной 5-тысячной купюры
В Лабинском районе отремонтировали три памятника военной истории
В Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозки
Контрабандисты пытались провезти через Новороссийск двигатели боевых вертолетов