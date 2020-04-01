Карантин в Краснодарском крае: автозаправки работают штатно

1 Апр 2020 2020-04-01T16:21:22+03:00

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В мэрии Краснодара сообщили, что на время карантина, объявленного в связи с угрозой распространения коронавируса вчера, 31 марта, автозаправки будут работать штатно.

- Никаких перебоев с поставкой топлива в городе нет, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

Однако в работе магазинов при автозаправочных станциях произошли изменения. Теперь продукты из них можно купить на вынос. Попить кофе с булочкой внутри здания не получится. Меры, принятые в отношении общепитов едины для всех.

Ажиотажа на автозаправках, заверили в пресс-службе мэрии Краснодара, нет.

Напомним, выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях. Передвигаться по территории Краснодарского края на личном транспорте можно только при наличии специального пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU