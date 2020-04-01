В Геленджике перекрыт въезд в город

1 Апр 2020 2020-04-01T18:25:27+03:00

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Вслед за Краснодаром, Сочи, Анапой строгие меры безопасности в режиме карантина предпринимают власти Геленджика.

- Сейчас в город въехать нельзя въехать без того, чтобы с тебя не потребовали регистрацию, - сообщают "КП"- Кубань" читатели. - Всех, у кого прописки нет, разворачивают.

В мэрии курортного города подтвердили такой алгоритм действий для защиты от инфекции.

Напомним, такие меры были приняты вчера, 31 марта, после объявления властей Краснодарского края о карантине. Аналогичные меры действуют сейчас на подъездах в краевую столицу. Сотрудники ГИБДД дежурят в районе станицы Елизаветинской, у Яблоновского и Тургеневских мостов, возле поселка Белозерный, на шлюзах, возле станицы Старокорсунской (поворот на Динской район), на трассе М4 "Дон" - около виадука на стеклотарный завод и на повороте к поселку Лорис. Также пост выставлен на трассе "Краснодар-Ейск" и в районе хутора Черников.

ИСТОЧНИК KP.RU