2020-04-01T19:04:05+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани медики-инфекционисты получат прибавку к зарплате

Средства в бюджете поручено изыскать
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Власти Краснодарского края собираются поощрить медработников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Сегодня, 1 апреля, соответствующее поручение своим заместителям дал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

- На врачей и медсестер сейчас колоссальная нагрузка, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края слова губернатора.

Напомним, главная краевая инфекционка с сегодняшнего дня, 1 апреля перешла в режим госпиталя. Теперь здесь будут принимать исключительно пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус или с подозрениями на наличие инфекции.

Между тем, только за первый день общей самоизоляции в Краснодарском крае зафиксировано 104 случая нарушения режима. На всех, кто не подчинился приказам руководства страны и региона, составлены протоколы об административном правонарушении. Их ждет штраф в десятки тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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