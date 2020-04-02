Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 2 апреля 2020 года: подтвержден еще один новый случай
В Адыгее увеличилось количество зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, 2 апреля был подтвержден еще один случай. Теперь общее число заболевших достигло пяти.
С подозрением на коронавирус в республиканской инфекционной больнице находятся 11 человек.
За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай заболевания в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Также по России полностью выздоровели 45 человек.
Тем временем, в Краснодарском крае новых заболевших COVID-19 не выявлено. Всего было проведено 11329 лабораторных исследований, подтверждено 22 случая. Еще 32 получили предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. В обсерваторах Краснодара находятся восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU