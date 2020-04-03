На Кубани составлено 68 протоколов на граждан, нарушивших режим самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T15:05:30+03:00

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Напомним, мобильные группы самоконтроля действуют в регионе с 1 апреля по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В них вошли представители правоохранительных структур, казачества, органа местного самоуправления. За три дня 940 таких отрядов обследовали 4 тысячи особо людных объекта, проверили более 7 тысяч кубанцев.

- Составлено 68 административных протоколов по статье 6.3 КоАП, их материалы будут переданы в суд для рассмотрения и принятия решения, - пояснили в пресс-службе администрации региона.

Нарушение режима карантина в Краснодарском крае сейчас карается большими штрафами. Закон об этом на днях подписал президент Владимир Путин. Минимальная сумма наказания – 15 тысяч, максимум – 40 тысяч (для физических лиц). Сумма штрафа для должностного лица куда внушительнее – от 50 до 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Новороссийске впервые в истории Кубани оштрафовали жительницу Новокубанска по данной статье КоАП. Женщина прогуливалась по одному из парков города без специального разрешения.

Также корреспондент «КП»-Кубань» побывал в одном из городов Краснодарского края на рейде вместе с мобильной группой. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU