2020-04-03T16:41:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодарском крае оштрафован очередной нарушитель карантина

Он прогуливался по одной из станиц Калининского района
Виталий КАРНАУХ
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Мужчина катался на велосипеде.Мужчина катался на велосипеде.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, райсуд Калининского района рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП, которая сейчас у всех на слуху в связи со сложившимися обстоятельствами.

- 43-летний мужчина совершил нарушение законодательства в сфере эпидемиологического благополучия населения, - пояснили в пресс-службе крайсуда.

Оказалось, мужчина находился в общественном месте, катался на велосипеде. При этом он нарушил Постановление губернатора Кубани. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Как ранее писала «Комсомолка», в крае действуют мобильные группы самоконтроля. В их задачи входит выявление граждан, игнорирующих законодательство. В один из таких рейдов с правоохранителями сходил и корреспондент «КП»-Кубань». А первый на Кубани штраф по данной статье КоАП выписали жительнице Новокубанска, прогуливающейся по парку в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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