2020-04-04T09:20:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре улицу Красную на время карантина сделали проезжей

Также здесь погасили иллюминацию
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Власти Краснодара сообщили, что в режиме «выходного дня» в период карантина улица Красная работать не будет. 4 и 5 апреля ее не будут открывать для пешеходов. Кроме этого, здесь погасили декоративное освещение.

- Иллюминацию выключили, потому что в условиях карантина гулять по городу нельзя. Также это дополнительная экономия электроэнергии для Краснодара., - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в краевой столице работают мобильные группы из полиции, росгвардейцев и казаков. Они выявляют и штрафуют нарушителей карантина, тех, кто передвигается по городу без оснований и необходимости.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани запрещено передвижение на личном транспорте. 2 апреля в регионе начали выдавать пропуски. Однако в муниципалитетах возникли заминки с их выдачей. Губернатор потребовал избавиться от очередей за спецпропусками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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