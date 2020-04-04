В Краснодарском крае ввели новую форму спецпропусков

4 Апр 2020 2020-04-04T12:58:30+03:00

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В кубанской столице ввели новую форму специальных пропусков для жителей на время карантина. Ранее выданные документы также действительны до 5 апреля.

- Получить пропуск могут получить сотрудники предприятий, которые внесены в особый перечень сфер деятельности и продолжающих работать в период карантина. Все остальные жители должны соблюдать режим самоизоляции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что для передвижения на личном транспорте требуется отдельный пропуск.

Ранее «Комсомолка» публиковала ответы на вопросы по пропускам. Власти Кубани объяснили, кому можно выходить из дома и куда. На всех въездах в город установили предупреждающие баннеры.

Напомним, что без пропуска вы можете обратиться за экстренной медицинской помощью, выйти в ближайший магазин или аптеку, выгулять домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома), вынести мусор, принести продукты пожилым и нуждающимся в постоянном уходе людям.

ИСТОЧНИК KP.RU