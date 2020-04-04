Власти пояснили, на каких основаниях в Краснодарском крае ввели карантин

4 Апр 2020 2020-04-04T20:03:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани с 31 марта объявили карантин. Ограничительные меры ввели для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции . Но у многих жителей возник вопрос, на основании каких документов прибегли к таким жестким мерам.

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал весь перечень документов, связанный с принятием мер по недопущению распространения коронавируса в регионе.

- На территории Кубани карантин введен постановлением главы администрации (губернатора) от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края» на основании ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Правительства РФ от 19 августа 2005 года №529 «Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор» и предписания Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 31 марта 2020 года №7, - рассказали в оперштабе.

Также для сомневающихся в действительности документов юристы разъяснили, что постановление считается опубликованным и вступившим в силу с момента появления на официальном сайте администрации, а печать приравнивается к подписи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае после объявления карантина ввели пропускную систему. Сейчас пропуска выдают только администрации. Чтобы упростить систему выдачи губернатор Кубани поручил исключить их дублирование.

ИСТОЧНИК KP.RU