На Кубани исключили дублирование автомобильного и пешеходного пропусков

4 Апр 2020 2020-04-04T17:34:55+03:00

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Напомним, что в Краснодарском крае после объявления карантина ввели пропускную систему. Сейчас пропуска выдают только администрации. Чтобы упростить систему выдачи губернатор Кубани поручил исключить их дублирование.

- Подписал постановление - исключаем дублирование автомобильных пропусков пешеходными. Всем, у кого есть пропуск на транспорт, ничего дополнительно получать не нужно, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Также глава региона призвал усилить разъяснительную работу в муниципалитетах, разумно и человечно подходить к каждой жизненной ситуации.

Напомним, что в Краснодаре перешли на электронную подачу заявок. Пропуск в кубанском столице можно получить на электронную почту.

Также сообщалось, что многие предприятия, которые продолжают работу в условиях карантина, уже оформили на своих сотрудников пропуска. Они будут действовать ещё неделю — до 12 апреля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU