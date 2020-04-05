2020-04-05T14:51:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о карантине в Краснодарском крае: В это непростое время непросто и мне, моим заместителям и главам муниципалитетов

Глава региона рассказал, что реализация карантинных мероприятий получается по-разному
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям региона и рассказал решении продлить введенный 31 марта карантин еще на неделю до 12 апреля. Глава региона отметил, что это единственный способ прекратить распространение инфекции.

- Понимаю, как тяжело сейчас вам, всем жителям Краснодарского края изменить свое мышление, встроиться в образ жизни в условиях карантина. Понимаю, как непросто предпринимателям, малому, среднему бизнесу сохранить экономическую устойчивость в это непростое время, - сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор пообещал, что уже в понедельник, 6 апреля, озвучат меры поддержки малого и среднего бизнеса. Глава региона также прокомментировал заминки в системе выдачи пропусков для жителей, кому необходимо продолжать работу во время карантина.

Система выдачи пропусков во многих районах привела к очередям и большим скоплениям людей в местных администрациях. Некоторые предприятия получили отказы из-за нехватки пропусков. Сама пропускная система для автомобилей вызвала шквал вопросов и критики от населения.

- В это непростое время и нам непросто – мне, моим заместителям, руководителям краевых министерств и ведомств, глава муниципальных образований. Ведь учебников по борьбе с коронавирусом еще не написано. И мы все делаем методом собственных решений. По-разному и получается с реализацией карантинных мероприятий, в том числе и с выдачей пропусков. Но ведь намного важнее, чтобы мы достигли общей цели - полной победы над коронавирусом, - сказал Вениамин Кондратьев.

Обращение Вениамина Кондратьева к жителям Краснодарского края о продлении карантина.Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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