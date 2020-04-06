2020-04-06T11:33:07+03:00
Общество

Более 74 тысяч пользователей посетили региональный портал по ситуации с COVID-19

Он позволяет изучить документы и найти ответы на вопросы [подкаст]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Региональный портал по ситуации с коронавирусом был запущен горячей линией оперативного штаба из-за большой нагрузки.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: Карантин продлен до 12 апреля

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За первые двое суток работы сайта его посетили 74 626 уникальных пользователей. Чаще всего смотрели ответы на острые вопросы. Жители хотели узнать: как пользоваться личным автомобилем во время карантина, по каким причинам можно выходить из дома и многое другое.

- Статистика показала, что ресурс востребован. Он позволяет изучить документы и найти ответы на необходимые вопросы, – сообщили в аналитическом центре Оперативного штаба.

Информация на портале постоянно обновляется. Раздел с самыми актуальными вопросами актуализируется каждое утро.

Напомним, в администрации Краснодара объяснили, зачем выдали карантинные пропуска для трамваев. Желтый пропуск есть у каждой единицы, вышедшей на линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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