2020-04-06T21:49:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев об отмене карантина 12 апреля: "Если какой-нибудь муниципалитет "затемпературит", мы его купируем""

Глава Кубани рассказал, что режим могут вернуть точечно
Евгения ОСТРАЯ
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, когда и в каком случае в Краснодарском крае отменят карантин. По словам главы региона, ограничения начнут снимать с 12 апреля, если эпидситуация не ухудшится.

- Если в каком-то муниципалитете нашего региона положение дел с инфицированием коронавирусом ухудшится, то мы его блокируем. Выехать или въехать в него будет нельзя, это надо понять, - заявил глава Кубани. - Мы его купируем, если он "затемпературит".

Кроме того, общественный транспорт по-прежнему останется на спецрежиме. Курсировать автобусы, трамваи, троллейбусы будут утром, днем и вечером.

Напомним, карантин в Краснодарском крае был введен 31 марта, а 5 апреля его продлили еще на неделю – до 12 апреля. Однако по истечение новой карантинной недели, его могут отменить, открыв парикмахерские, химчистки, СТО и рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вениамин Кондратьев об отмене карантина 12 апреля: "Если какой-нибудь муниципалитет "затемпературит", мы его купируем""
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