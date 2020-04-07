2020-04-07T11:40:45+03:00
Происшествия

На Кубани закрыли чебуречную и кафе, которые работали во время карантина

Двери объектов опечатали на 30 суток
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На Кубани закрыли чебуречную и кафе, которые работали во время карантинаНа Кубани закрыли чебуречную и кафе, которые работали во время карантинаФото: Архив "КП"
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В регионе судебные приставы приостанавливают деятельность недобросовестных предпринимателей, которые работают во время карантина.

- Так, в Белореченском районе на месяц закрыли закусочную «Чебуреки, вареники, напитки». Двери опечатали на 30 суток. Ранее такая же участь постигла и кафе «Браво», находящееся в поселке Южном по улице Центральной, 17, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по краю.

В крае до 12 апреля все места массового скопления людей должны приостановить свою деятельность. В обратном случае заведения закроют принудительно. На Кубани уже больше 20 аналогичных производств окончены фактическим исполнением.

Напомним, за нарушение карантина в Сочи закрыты ресторан, рынок и два отеля. При этом в мэрии отмечают, что недостатка в продуктах в городе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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