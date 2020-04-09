Вениамин Кондратьев после совещания с Путиным по коронавирусу: В малоимущие, скорее всего, попадут те семьи, где родители потеряли работу

9 Апр 2020 2020-04-09T14:59:36+03:00

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Вчера, 8 апреля, Вениамин Кондратьев принял участие в селекторном совещании с президентом страны Владимиром Путиным. Темой заседания стали меры, принимаемые в регионе для недопущения распространения инфекции СOVID-19.

Кроме того, главы регионов получили новые поручения, связанные с поддержкой социально уязвимой категории граждан и тех, кого эпидемия оставила без работы.

- Вместе с депутатами мы оперативно приведем в соответствие с новыми федеральными нормами наши необходимые региональные законы, чтобы жители Кубани быстрее получили поддержку, - отметил отреагировал глава Кубани.

Сегодня, 9 апреля, на внеочередной сессии ЗСК депутаты приняли решение расширить список нуждающихся в господдержке.

- В малоимущие, скорее всего, попадут те семьи, где родители потеряли работу в это время. Нам важно понимать, сколько будет таких родителей. Определенный процент работал в тени. Их тоже надо учитывать. Это непросто. Если человек жил вне закона, как можно ему по закону помочь? Сложно, они в тени, а сейчас хотя выйти из теневого бизнеса. Нам сложно их посчитать и учесть, но мы будем это делать, - заявил Вениамин Кондратьев.

Народные избранники приняли решение на уровне региона о выплате семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей. Соответствующий закон утвердили и по поводу выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Новая мера поддержка охватит более 100 тыс. детей, выплаты получит около 70 тысяч семей.

Напомним, ранее сообщалось, что идти в администрации, соцзащиту для их оформления не придется. В органах местного самоуправления есть списки всех нуждающихся в выплатах. Она будет доставлена на дом.

Кроме того, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, будут доставляться продуктовые наборы.

Принято решение сохранить проездные, купленные жителями на апрель. Если этим проездным не успели воспользоваться, он будет действителен в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU