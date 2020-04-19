2020-04-19T12:47:23+03:00
Общество

В Краснодаре уже месяц дезинфицируют 10 тыс. многоэтажек

А ще дороги, тротуары и детские площадки
Варвара ДЫМ
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Обработка подъездов в Краснодаре. Фото: администрация КраснодараОбработка подъездов в Краснодаре. Фото: администрация Краснодара
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Все краснодарские многоэтажки уже месяц обрабатывают от коронавируса. Дезинфекцию проводят в 10 тыс домах.

- Управляющие компании организуют обязательную дезинфекцию мест общего пользования и придомовой территории. Ежедневно представители 249 управляющих компаний, 801 ТСЖ и ЖСК обрабатывают 30 тыс. подъездов почти в 10 тыс. многоквартирных домах, - сообщат администрация Краснодара.

Специалисты дезинфицируют ручки дверей, поручни, кнопки лифтов и сами лифты, входные двери. А еще обрабатывают детские площадки.

За месяц в Краснодаре уже обработали и 800 км дорог и тротуаров, 52 пешеходные зоны, скверы и бульвары, 36 детских и спортивных площадок в зеленых зонах, 15 подземных пешеходных переходов, 1124 остановочных комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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