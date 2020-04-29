2020-04-29T13:32:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Байкерам, устроившим демарш во время карантина, начали приходить повестки от ГИБДД

Теперь уже официально их вызывают в инстанции Туапсинского района
Ева МУР@kp_kuban
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Краснодарские любители мотогонок оповестили в соцсетях, что начали получать повестки в ГИБДД. Для составления протокола о нарушении карантина в прошлые выходные, 25 апреля, байкеров приглашают явиться в отдел по Туапсинскому району.

- Никогда ещё приглашение на будущий мотопробег не выглядело так официально, - прокомментировал адресат получение извещения от правоохранителей.

К другому участнику мотозабега в карантин Антону Новоселову экипаж ГИБДД из Туапсе приехал персонально.

- Меня тоже нашли и написали протокол, вызовут в суд. Спасибо тем, кто выложил фото и видео в соцсети, все номера мотоциклов там засвечены, - написал он под постом.

Однако официальных комментариев от ГИБДД пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что найти и наказать демонстративно нарушивших карантин байкеров призвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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