Байкерам, устроившим демарш во время карантина, начали приходить повестки от ГИБДД
Краснодарские любители мотогонок оповестили в соцсетях, что начали получать повестки в ГИБДД. Для составления протокола о нарушении карантина в прошлые выходные, 25 апреля, байкеров приглашают явиться в отдел по Туапсинскому району.
- Никогда ещё приглашение на будущий мотопробег не выглядело так официально, - прокомментировал адресат получение извещения от правоохранителей.
К другому участнику мотозабега в карантин Антону Новоселову экипаж ГИБДД из Туапсе приехал персонально.
- Меня тоже нашли и написали протокол, вызовут в суд. Спасибо тем, кто выложил фото и видео в соцсети, все номера мотоциклов там засвечены, - написал он под постом.
Однако официальных комментариев от ГИБДД пока нет.
Напомним, ранее сообщалось, что найти и наказать демонстративно нарушивших карантин байкеров призвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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