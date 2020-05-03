2020-05-03T15:19:45+03:00
Общество

В Краснодаре из аэропорта в обсерваторы отправили 43 человека

Остальным рекоменовали соблюдать самоизоляцию
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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2 мая в Краснодар прибыли 754 пассажира из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Красноярска, Тамбова, Сыктывкара, Новосибирска, Тюмени и Уфы. После приземления всех проверили специалисты Роспотребнадзора.

- На двухнедельный карантин в обсерваторы отправили 43 человека. Они являются жителями других регионов страны. Пассажиров с кубанской пропиской на обязательную самоизоляцию отправили по домам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города Краснодара.

В мэрии напомнили, что прибывающие на Кубани всеми видами транспорта из других регионов обязаны сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 1 мая в обсерваторы на 14 дней отправили 54 человека, прилетевших из других регионов. На сегодняшний день в обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, станиц Голубицкая, Кущевская и Динская, поселка Кабардинка размещены около двух тысяч человек.

Напомним, что 3 мая выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом в Краснодарском крае. В числе заболевших пятилетний ребенок из Крымска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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