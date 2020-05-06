2020-05-06T21:23:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белореченской районной больнице на карантин из-за коронавируса закрыли два отделения

Инфекцию выявили у находящегося на лечении пациента
Евгения СОРОКА
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Белореченская центральная районная больница.Белореченская центральная районная больница.
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Из-за коронавируса ряд медучреждений края закрылись на карантин. Ранее изменился режим работы больницы в станице Старовеличковской, изменения коснулись и краснодарского онкодиспансера №1. А теперь частично закрылась Белореченская центральная районная больница. Речь идет о терапевтическом и паллиативном отделениях.

- Накануне у находящегося на лечении пациента выявила коронавирусная инфекция, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - В соответствии с требованиями санитарного законодательства терапевтическое и паллиативное отделения приостановили прием и выписку пациентов.

Как стало известно, на изоляции в отделениях Белореченской ЦРБ находятся 21 пациент и пять работников. Они обеспечены всем необходимым.

Еще 36 медиков отправили на самоизоляцию домой, однако они находятся под наблюдением своих коллег.

- У всех пациентов и сотрудников взяли биоматериал на коронавирус, - уточняют в оперативном штабе Краснодарского края. - Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Остальные отделения медучреждения работают в прежнем режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у двух сотрудников больницы апшеронска.Все сотрудники приемного отделения отправлены на самоизоляцию, два этажа терапевтического корпуса перекрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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