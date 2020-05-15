Из одежды только маски: работники краснодарского ресторана разделись догола ради открытия заведения

15 Май 2020 2020-05-15T23:29:48+03:00

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С 23 мая в Краснодаре смогут возобновить свою работу парикмахерские, прачечные и автосервисы, а вот заведениям, где можно пообедать с друзьями, пока не спешат давать зеленый свет. Не выдержав, рестораторы решили привлечь к себе внимание очень необычным способом.

Сотрудники одного из краснодарских заведений разделись догола. Из одежды на работниках остались лишь медицинские маски. Обнаженные части тела они прикрыли табличкой с надписью «когда конец?»

- Нам очень нужна ваша поддержка и внимание к любимым ресторанам! Мы очень сильно ждем того дня, когда сможем встречать наших гостей и дарить тепло, настоящее гостеприимство и яркие-светлые эмоции, – написали кубанские рестораторы и передали эстафету «голого флешмоба» другим заведениям.

Руководство ресторана надеется, что в ближайшее время станет известно, когда заведения общественного питания смогут возобновить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU