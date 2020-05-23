К делу армавирских работников машиностроительного завода подключился СК

23 Май 2020 2020-05-23T22:49:12+03:00

Рабочая группа в Армавире на встрече с коллективом завода.

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Как сообщают в СУ СК РФ региона, в Армавире следователи выясняют обстоятельства невыплаты работникам машиностроительного завода заработной платы. Напомним, накануне они записали видеоролик, на котором рассказали, что в течение девяти месяцев не получают деньги за свой труд.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сразу же направил в Армавир рабочую группу с целью проверить сведения, содержащиеся в видеозаписи. По результатам проверки было выявлено, что работодатель действительно нарушил договорные обязательства и некоторое время не выплачивал коллективу заработную плату.

- Следственным отделом по городу Армавиру по сообщению граждан о невыплате 5 работникам Армавирского машиностроительного завода - филиала ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» заработной платы, проводится доследственная проверка, - заявили в СУ СК.

Сейчас следователи устанавливают размер задолженности и количество работников, которым не выплачена зарплата. В частности, изъяты бухгалтерские документы, на заводе проводят ревизию. По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU