Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая 2020 года увеличилось на 92 человека

24 Май 2020 2020-05-24T10:40:59+03:00

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая 2020 года продолжает расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 24 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

За последние 24 часа количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая 2020 года выросло на 92 человека. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3247 человек.

- За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах, - сообщают в федеральном оперативном штабе. - Зафиксировано 153 летальных случая.

Борьба с коронавирусом в регионе продолжается. Напоминаем, что в крае действует масочный режим - средства защиты с 23 мая необходимо носить не только во время поездок в общественном транспорте, на работе и в магазинах, но и на улице. Правила эти будут действовать как минимум до 6 июня.

Ранее стало известно, что уровень заболеваемости идет на спад - регион вышел из 20-тки регионов по количеству заразившихся за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU