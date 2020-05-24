Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 превысило 3 тысячи

24 Май 2020 2020-05-24T11:00:32+03:00

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 24 мая 2020 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 24 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Новые случаи заболевания COVID-19 в нашем регионе продолжают появляться. Количество заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая увеличилось еще на 92 человека. Как стало известно, заболевшие выявлены в 18 муниципальных образованиях. Самому маленькому пациенту - 5 лет, самому взрослому - 84 года.

- За последние сутки зафиксировано 40 новых случаев в кубанской столице, 12 – в Сочи, сообщают оперштаб Кубани. - 7 человек заболели в Кавказском районе, 5 – в Тихорецком районе, по 4 – в Белореченском и Курганинском районах, Армавире.

Трое пациентов поступили в больницы Тбилисского района, по двое – в медучреждения Апшеронского, Отрадненского районах и Новороссийска.

- По одному пациенту прибавилось в Красноармейском, Лабинском, Динском, Гулькевичском, Кореновском, Усть-Лабинском и Мостовском районах, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Среди тех, кто заразился коронавирусом, - пять детей. Это 5-летний ребенок в Краснодаре, 11-летний пациент в Тихорецком районе и 7-летний в Армавире. Еще два случая в Апшеронском районе - там заболели дети 6 и 9 лет.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Кубани достигло 3247. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 57,2.

На сегодня 1900 человек выздоровели, из них 41 пациент за последние сутки.

34 человека находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Всего на 24 мая в медучреждения края обратились с подозрением на коронавирусную инфекцию 8218 человек, из них 784 ребенка, - уточняют в оперштабе края. - В стационарах остаются 2268 человек, в том числе 167 детей.

Напоминаем, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, не забывайте надевать маску и перчатки в общественных местах, держите социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU