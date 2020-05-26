СК организовал проверку по информации о задержании мужчины на детской площадке в Крымском районе

26 Май 2020 2020-05-26T23:30:54+03:00

После того, как нарушителя увели в отдел полиции, его дети остались одни [видео]

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История задержания отца на детской площадке в станице Варениковской получила продолжение. Напомним, мужчину с двумя детьми остановили во время велопрогулки. Обычно в таких случаях люди отделываются предупреждением. Но злостного, по мнению правоохранителей, нарушителя доставили в отделение. А сыновей, которые были вместе с отцом, просто оставили одних на улице.

В краевом главке уже сообщили, что дадут правовую оценку действиям сотрудников МВД. Ранее к разбирательствам подключилась прокуратура Краснодарского края. А теперь проверку организовали и следователи.

- По поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко для установления изложенных обстоятельств по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по региону. - Будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU