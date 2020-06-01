Глава минкурортов Краснодарского края переехала работать в Сочи

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:59:33+03:00

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Глава Кубани распорядился, чтобы профильное министерство перебазировалось для работы в курортные города Краснодарского края. С этого дня, 1 июня, глава ведомства будет контролировать открытие курортного сезона из Сочи, а ее заместители останутся работать в Анапе и Геленджике.

- До наступления курортного сезона ведомство должно будет переехать. Мы так договорились, - цитирует слова главы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Эта инициатива была одобрена еще в начале марта. Но скорректировать переезд минкурортов Кубани на побережье пришлось из-за борьбы с коронавирусом.

Официальной информации о переселении целого ведомства для более эффективной работы пока нет.

Напомним, сегодня, 1 июня, здравницы встретили первых туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU