2020-06-01T17:59:33+03:00
Туризм

Глава минкурортов Краснодарского края переехала работать в Сочи

Светлана Балаева будет лично контролировать открытие сезона
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Светлана Балаева. Фото: InstagramСветлана Балаева. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Глава Кубани распорядился, чтобы профильное министерство перебазировалось для работы в курортные города Краснодарского края. С этого дня, 1 июня, глава ведомства будет контролировать открытие курортного сезона из Сочи, а ее заместители останутся работать в Анапе и Геленджике.

- До наступления курортного сезона ведомство должно будет переехать. Мы так договорились, - цитирует слова главы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Эта инициатива была одобрена еще в начале марта. Но скорректировать переезд минкурортов Кубани на побережье пришлось из-за борьбы с коронавирусом.

Официальной информации о переселении целого ведомства для более эффективной работы пока нет.

Напомним, сегодня, 1 июня, здравницы встретили первых туристов.

ПОЛНЫЙ СПИСОК САНАТОРИЕВ, ОТКРЫВШИХСЯ 1 ИЮНЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе здравницы встретили первых в курортном сезоне отдыхающих
Краснодарский край вошел в число лидеров рейтинга регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Глава минкурортов Краснодарского края переехала работать в Сочи
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
В Краснодаре скончался первый декан факультета журналистики КубГУ Александр Факторович
В первый день работы санаториев Сочи принял около 600 туристов
Многодетные семьи Кубани смогут претендовать на получение земли в любом муниципалитете
Редактором издания «Комсомольская правда» - Кубань» стала Ольга Шахова
В Краснодаре начали отключать горячую воду
В Анапу и Сочи в июле отправятся чартерные авиарейсы из Москвы
Суд онлайн: на Кубани семейную пару развели на удаленке
Жестокое убийство в Краснодаре: мужчина расчленил знакомого и спрятал его останки в районе авторынка города
В Краснодаре охранник автостоянки забрал у местного жителя телефон
Контролировать здоровье поможет МТС