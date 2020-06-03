Кубань присоединится к фестивалю граффити ко Дню России

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:20:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Уличные художники Краснодарского края нанесут свои работы на стены жилых домов в рамках фестиваля граффити, приуроченного ко Дню России.

По задумке организаторов, героями стрит-арт объектов по всей стране станут врачи, ученые, волонтеры, соцработники, курьеры. Именно они во время пандемии поддерживают работу систем жизнеобеспечения, дистанционное обучение школьников и студентов.

- Так, в Новороссийске граффити «Спасибо врачам» появится на стене здания по улице Алексеева, 25. Еще одно изображение разместят на фасаде дома по улице Карамзина, 21. В краевой столице на фасаде одного из жилых домов тоже появится граффити, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, теперь в Краснодаре не только частные коммерческие клиники делают тесты на COVID-19. В инфекционной больнице, что на улице Седина, заявили, что у них краснодарцы также смогут сдать анализ. Правда, не бесплатно. Стоимость услуги составляет 1942 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU