Пляжи курортов Краснодарского края заработают в ближайшие две недели
В Краснодарскоми крае 1 июня стартовал курортный сезон. Но пока с некоторыми оговорками. Туристов сейчас принимает только часть санаториев. Здравницам разрешено возобновить работу при наличии медицинских лицензий и выполнении требований санитарных врачей. Под запретом пока и курортная инфраструктура. Пляжи, парки, бассейны и кафе закрыты на карантин до 6 июня.
Однако уже в среду, 3 июня, стало известно, что пляжи Краснодарского края могут открыться уже в ближайшие две недели. Об этом заявила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
- Ожидается соответствующее решение губернатора о том, что постепенно пляжи начнут работать, - сказала она.
Напомним, предварительно очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу намечено на 4 июня. Планируется, что во время совещания будут озвучены решения о снятии или продлении карантина в Краснодарском крае после 6 июня.
СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ ЗДРАВНИЦ
ИСТОЧНИК KP.RU
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