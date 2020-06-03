2020-06-03T14:13:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Пляжи курортов Краснодарского края заработают в ближайшие две недели

Об этом рассказали в Ростуризме
Евгения ОСТРАЯ
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Это решение будет озвучено в ближайшее время. Фото: минкурортов Краснодарского краяЭто решение будет озвучено в ближайшее время. Фото: минкурортов Краснодарского края
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В Краснодарскоми крае 1 июня стартовал курортный сезон. Но пока с некоторыми оговорками. Туристов сейчас принимает только часть санаториев. Здравницам разрешено возобновить работу при наличии медицинских лицензий и выполнении требований санитарных врачей. Под запретом пока и курортная инфраструктура. Пляжи, парки, бассейны и кафе закрыты на карантин до 6 июня.

Однако уже в среду, 3 июня, стало известно, что пляжи Краснодарского края могут открыться уже в ближайшие две недели. Об этом заявила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

- Ожидается соответствующее решение губернатора о том, что постепенно пляжи начнут работать, - сказала она.

Напомним, предварительно очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу намечено на 4 июня. Планируется, что во время совещания будут озвучены решения о снятии или продлении карантина в Краснодарском крае после 6 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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