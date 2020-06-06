В Сочи возобновили работу все городские фонтаны

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:48:43+03:00

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С 6 июня на курорте заработали не только пляжи, но фонтаны. Свою работу возобновили все водные сооружения города. Напомним, их отключили после того, как был введен карантин. Но в силу вступили послабления, потому на улицах снова начали шуметь гейзеры.

Стоит сказать, что для посещения открылись сочинские парки, скверы и набережные, а также летние террасы кафе и ресторанов. - Однако режим карантина в регионе продлён до 21 июня, и необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется, - говорит вице-мэр Владимир Пушкарев. - Тем не менее, мы приглашаем жителей и гостей Сочи вернуться к прогулкам и занятиям спортом на свежем воздухе.

Вся инфраструктура, по словам Владимир Пушкарева, для этого подготовлена. В парках, скверах и на набережных привели в порядок тротуар, отреставрировали скамейки, высадили цветочные клумбы.

Стоит сказать, что море пока прогрелось плохо. В Адлере, где можно купаться, - температура воды 18,7 градуса, в Сочи отметки чуть ниже - 18,5. Напомним, пока на этих курортах открылись только 20 пляжей. Каждый из них начал работать только при соответствующем разрешении Роспотребнадзора и наличии техпаспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU