«Единая Россия» выдвинет Вениамина Кондратьева в кандидаты на пост губернатора на второй срок
9 июня состоялось заседание Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». На нем партийное руководство решило вопрос о выдвижении кандидатов на выборы глав субъектов.
Как заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак, выдвижение кандидатов в губернаторы от партии разделили на два заседания. Сегодня состоялось первое, на котором рассмотрели первые девять кандидатур, в их число попал и нынешний губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
- На этой неделе в регионах состоятся конференции по выдвижению кандидатов от партии на выборах высших должностных лиц, - заключил Турчак.
Напомним, выборы главы администрации Кубани должны состояться в сентябре 2020 года по истечению нынешнего губернаторского срока. К слову, 21 мая Кондратьев получил поддержку Владимира Путина в рамках рабочей видеовстречи. Президент отметил темпы развития региона, поэтому он поддержит действующего губернатора в его планах баллотироваться на этот пост.
Вскоре будет объявлена точная дата выборов. Если эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется к осени, то голосование пройдет в сентябре.
Напомним ранее стало известно имя еще одного кандидата на пост губернатора Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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