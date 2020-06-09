Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 11 июня

9 Июнь 2020 2020-06-09T22:38:14+03:00

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Предыдущее совещание краевого оперштаба закончилось продлением режима карантина. Хотя в регионе и ввели некоторые послабления, которые коснулись работы парков, скверов, уличных кафе, набережных, даже некоторых тренажерных залов.

На том же заседании губернатор Кубани сообщил, что следующее совещание оперативного штаба состоится в четверг, 11 июня. Ожидается, что специалисты различных ведомств озвучат информацию о текущей обстановке в регионе. Кроме того, глава края примет дальнейшее решение, касающееся режима ограничений.

Не исключено, что карантин могут вновь продлить. Ранее Вениамин Кондратьев рассказал, почему не все отели и гостиницы открыли курортный сезон.

- Давайте будем реалистами. Количество инфицированных не снижается (по последним данным, в крае заболели 89 человек - Авт.), - заявил Вениамин Кондратьев на совещании с аппаратом. - Опасность заражения по-прежнему велика. А значит, говорить о существенном улучшении эпидобстановки, не приходится.

Напомним, в Краснодарском крае курортный сезон начался пока только в тех здравницах, которые имеют медицинские лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU