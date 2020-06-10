2020-06-10T12:02:26+03:00
Общество

Стала известна дата выборов губернатора Краснодарского края в 2020 году

Дату назначили депутаты ЗСК
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Депутаты ЗСК назначили ее сегодня, 10 июняДепутаты ЗСК назначили ее сегодня, 10 июняФото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

10 июня на внеочередной сессии ЗСК кубанские депутаты объявили о дате выборов на пост губернатора Краснодарского края в 2020 году. Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко напомнил, что решение о дате выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Датой стал осенний день – 13 сентября.

- Вскоре стартует избирательная кампания, сегодня мы приняли важное решение. Губернатор избирается раз в пять лет, - заявил Бурлачко, отметив, что через три месяца у кубанцев будет возможность выбрать того, кого они хотят видеть во главе региона в ближайшем будущем.

Напомним, ранее Генсовет партии «Единая Россия» поддержал выдвижение Кондратьева в кандидаты на второй срок. Об этом заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак. А 21 мая действующий губернатор Краснодарского края в ходе рабочей видеовстречи с Владимиром Путиным получил поддержку президента, который отметил быстрые темпы развития региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонтаны в Краснодаре заработают 12 июня
Кубанского адвоката, пойманного на взятке, объявили в федеральный розыск
«По-приятельски»: жительница Сочи, уходя из гостей, прихватила с собой чужие бриллиантовые серьги
Аэропорт Краснодара сможет принимать 27 тысяч человек в сутки после строительства нового терминала
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Спасатели потушили пожар в центре Краснодара
В Сочи турист заблудился в районе водопада Пасть Дракона
Стала известна дата выборов губернатора Краснодарского края в 2020 году
В Краснодаре завершают ремонт на улице Буденного
В Краснодаре пожарные тушат трехэтажное здание
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 июня 2020 года увеличилось еще на 81 человека
Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончался 67-летний пациент
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 июня 2020 года: среди заболевших месячный ребенок
10 и 11 июня станут самыми жаркими днями за неделю
Пьяный водитель разъезжал на ворованной иномарке по кубанским дорогам
В Тихорецком районе на реконструкцию парка выделили 20 млн рублей
В Новороссийске мужчина насквозь проткнул шею железным прутом
Температура воды в Черном море 10 июня 2020: в Анапе холодно купаться
В Краснодаре скончался генеральный директор «Казак FM» Виктор Мальчевский
В Сочи погиб водитель бетономешалки после опрокидывания машины в овраг
Ремонт на улице Игнатова в Краснодаре: Дорогу будут перекрывать по ночам