Стала известна дата выборов губернатора Краснодарского края в 2020 году
10 июня на внеочередной сессии ЗСК кубанские депутаты объявили о дате выборов на пост губернатора Краснодарского края в 2020 году. Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко напомнил, что решение о дате выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Датой стал осенний день – 13 сентября.
- Вскоре стартует избирательная кампания, сегодня мы приняли важное решение. Губернатор избирается раз в пять лет, - заявил Бурлачко, отметив, что через три месяца у кубанцев будет возможность выбрать того, кого они хотят видеть во главе региона в ближайшем будущем.
Напомним, ранее Генсовет партии «Единая Россия» поддержал выдвижение Кондратьева в кандидаты на второй срок. Об этом заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак. А 21 мая действующий губернатор Краснодарского края в ходе рабочей видеовстречи с Владимиром Путиным получил поддержку президента, который отметил быстрые темпы развития региона.
ИСТОЧНИК KP.RU