Вениамин Кондратьев разрешил работу музеев по предварительной записи

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:58:08+03:00

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев разрешил ослабить карантин с 00 часов 12 июня. Он открыл для посещения музеи по предварительной записи и театральные репетиции и тренировки спортсменам. Более того, теперь в крае можно будет проводить деловые мероприятия количеством не более 50 человек.

- Репетиции для артистов уже нужно начинать. Спортсменам тоже необходимо тренироваться, - пояснил свое решение Вениамин Кондратьев.

Напомним, на очередном совещании сегодня, 11 июня, Вениамин Кондратьев отменил пропускной режим. Теперь передвигаться по территории Краснодарского края можно беспрепятственно.

Жители Краснодарского края могут ехать на море с 00 часов 12 июня.

Между тем, вопрос о снятии карантина, по словам губернатора, пока не стоит. И если эпидобстановка ухудшится, пропускную систему в край вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU