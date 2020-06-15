СК организовали проверку по факту смерти 38-летнего лже-хирурга Алены Верди

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:34:51+03:00

Изменить размер текста: A A

О смерти прославившегося на всю страну лже-хирурга стало известно 15 июня. Ранним утром койка в реанимации одной из краснодарских больниц опустела. В 05:50 врачи зарегистрировали время смерти Алены Верди. Она скончалась, не приходя в сознание.

Пострадавшие пациентки долгое время не верили в то, что госпитализация лже-хирурга была настоящей. Женщины были уверены, что это инсценировка. Однако в СК информацию о смерти Алены Верди подтвердили.

- По факту смерти 38-летней местной жительницы проводится доследственная проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Сейчас тело Алены Верди увезли на судмедэкспертизу.

Стоит сказать, что состояние лже-хирурга все две недели было тяжелым, врачи отказывались делать прогнозы. Позднее появилась информация, что мозг Алены Верди серьезно поражен.

ИСТОЧНИК KP.RU