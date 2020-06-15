2020-06-15T13:41:24+03:00
Происшествия

Скандально известный лже-хирург Алена Верди скончалась в больнице, не выходя из комы

Обвиняемая по громкому делу находилась в реанимации больше двух недель [эксклюзив «КП», фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Алену Верди госпитализировали в больницу 1 июня.Алену Верди госпитализировали в больницу 1 июня.
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О том, что краснодарский лже-хирург Алена Верди скончалась, стало известно утром 15 июня. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил адвокат пострадавшей пациентки Андрей Таран.

- Ее смерть наступила рано утром 15 июня. Однако официальных документов, подтверждающих это, пока нет. Что стало причиной, пока не ясно, - сказал «КП» - Кубань» защитник Андрей Таран.

Напомним, в реанимации 37-летняя обвиняемая по громкому делу находилась больше двух недель. Алену Ведри попала в больницу еще 30 мая. Ее нашли без сознания в квартире, в которой официально она находилась под домашним арестом.

По имеющейся информации, организм лже-хирурга получил ударную дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме. В этом состоянии женщина пробыла две недели.

О том, что Алена Верди может не выйти из комы, врачи говорили сразу. Дело в том, что все это время женщина была подключена к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно дышать не могла. Функция мозга была настолько поражена, что нормального количества кислорода в крови не хватало. Реаниматологи боролись за ее жизнь, но все попытки врачей не увенчались успехом.

Стоит сказать, что за день до госпитализации Алена Верди грубо нарушила режим. Женщина была под домашним арестом, проигнорировала запрет и отправилась к визажисту вместе с подругой. Женщины стали хвастаться фотографиями в соцсетях, тем самым сдали себя с потрохами.

Из-за ухудшения самочувствия Верди перенесли первое судебное заседание по уголовному делу. Но уже до этого стало известно, что Алена Верди признала свою вину в нанесении тяжкого вреда здоровью своим пациенткам. Ранее фигурантка уголовного дела валила всю вину на клинику: мол, невиноватая я — «рыба гниет с головы».

А еще лже-хирург признала, что работала по липовым документам - дипломов о медицинском образовании у нее нет.

Скандально известного лже-доктора обвиняли в 7 эпизодах оказания медицинских услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Операции, которые оказались неудачными для пациенток, она проводила с марта 2015 года по октябрь 2017 года. Женщин она принимала как в частной клинике, так и в своей квартире и арендованном помещении.

Среди тех, кто попал в руки лже-хирурга, свои истории согласились рассказать лишь четверо. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику у Алены Верди, начался некроз тканей. У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза. Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж.

Пострадавшие намерены продолжать судебные тяжбы со всеми, кто причастен к некачественным пластическим операциям. Как стало известно «КП» - Кубань», в ближайшее время пациентки Алены Верди будут подавать иски на клинику "Эстетик-МЕД", в которой работала лже-хирург.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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