В Краснодаре заканчивают сносить «скобяные ряды»
В Краснодаре на месте бывшего рынка в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской, и Будённого демонтировали уже 203 строения. Осталось снести еще восемь.
- Полностью «скобяные ряды» расчистят в июле. На этом месте планируется построить транспортно-пересадочный центр, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.
Фото: krd.ru
Напомним, что демонтаж начался в декабре прошлого года. Постройки на «скобяных рядах начали сносить, когда истек срок аренды. Владельцев торговых павильонов заранее предупредили о сносе. Им предложили другие торговые места — на Сенном рынке и торговом комплексе на пересечении улиц Калинина и Каляева. Продавцы хозтоваров и сантехники переехали буквально на 100 метров.
Уже почти вся территория расчищена от «скобяных рядов». Они были хаотичным скоплением ларьков, которые занимают целый квартал.
ИСТОЧНИК KP.RU