В Краснодаре заканчивают сносить «скобяные ряды»

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:45:46+03:00

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В Краснодаре на месте бывшего рынка в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской, и Будённого демонтировали уже 203 строения. Осталось снести еще восемь.

- Полностью «скобяные ряды» расчистят в июле. На этом месте планируется построить транспортно-пересадочный центр, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Фото: krd.ru

Напомним, что демонтаж начался в декабре прошлого года. Постройки на «скобяных рядах начали сносить, когда истек срок аренды. Владельцев торговых павильонов заранее предупредили о сносе. Им предложили другие торговые места — на Сенном рынке и торговом комплексе на пересечении улиц Калинина и Каляева. Продавцы хозтоваров и сантехники переехали буквально на 100 метров.

Уже почти вся территория расчищена от «скобяных рядов». Они были хаотичным скоплением ларьков, которые занимают целый квартал.

ИСТОЧНИК KP.RU