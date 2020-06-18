Дисциплинарное разбирательство над "золотой судьей" Хахалевой снова отложено

18 Июнь 2020 2020-06-18T21:08:08+03:00

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Высшая квалификационная коллегия судей России вновь отложила заседание по поводу прогулов краснодарской судьи Елены Хахалевой. Новая дата - 15 июля. Разбирательство над коллегой судьи откладывают уже не в первый раз. Дело в том, что в последнее время "золотой судье" все время нездоровится. По некоторым данным, служительница Фемиды перенесла коронавирус и сейчас находится в столичной клинике.

Между тем, дисциплинарное производство в отношении нее началось по настоятельной просьбе Совета судей РФ. Тогда выяснилось, что в бытность свою председателем коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда, Елена Хахалева посещала не все судебные заседания. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие. Сама же в это время улетала отдыхать за границу.

Напомним, вся Россия обсуждала роскошную свадьбу дочери Елены Хахалевой. Мало того, что для торжества был выбран один из самых дорогих банкетных залов в городе, так еще для молодоженов выступали именитые артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU