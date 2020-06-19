Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года: заболели семеро детей

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:10:55+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года

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Как стало известно, за последние 24 часа коварную инфекцию подхватили еще 64 человека на Кубани. У заболевших - положительные тесты на коронавирус. Как сообщает оперативный штаб региона, новые случаи заражения выявили в 18 муниципалитетах края.

- Возраст пациентов от 4 лет до 91 года. Среди них 35 мужчин и 29 женщин. В их числе семеро детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За время пандемии в регионе скончались 57 человек с Covid-19. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся 19 пациентов.

Стоит отметить, что в регионе выздоровели более 76% пациентов с коронавирусом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Роспотребнадзоре отмечают положительную динамику. На полях сражения с инфекцией кубанским медикам удается отыгрывать. Это дало возможность властям объявить, что прежняя докарантинная жизнь возвращается.

ИСТОЧНИК KP.RU