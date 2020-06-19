2020-06-19T11:38:23+03:00
Общество

В поселке Знаменском Краснодара строят новый детский сад

Сдать объект планируется в следующем году
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Новый детский сад начали строить в микрорайоне «Родные просторы» поселка Знаменского. Сейчас в этом районе только один садик – на улице Первомайской, он не справляется с количеством детей.

- Новый садик сможет принять 250 малышей. Построить его планируется до второго полугодия 2021 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Объект возводят на пересечении улиц Природной и Светлой. В здании будут медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, залы для занятий физкультурой и музыкальных занятий. На территории поставят игровые и спортивные площадки.

Стоит отметить, что в Краснодаре строится пять дошкольных учреждений.

Напомним, в регионе массово строят социальные объекты и спортплощадки. А по строительству новых школ Кубань – первая в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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