2020-06-19T16:58:33+03:00
Общество

Стал известен состав ФК "Ростов" на игру с "Сочи"

Младшему игроку всего 16
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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"Молодежка ФК "Ростов" в аэропорту. Фото ВК"Молодежка ФК "Ростов" в аэропорту. Фото ВК
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В ФК "Ростов" подтвердили состав команды на игру 19 июня с ФК "Сочи".

- На поле выйдут воспитанники академии клуба и несколько футболистов молодежного состава "Ростова",-сообщили в клубе.

На игру заявлены вратари Денис Попов, Вадим Лукьянов, защитники Вильям Рогава, Тимофей Калистратов, Кирилл Гирнык, Владимир Абрамов, Эльвин Мамедов, полузащитники Павел Горелов, Никита Куприянов, Роман Романов, Никита Каштан, Сергей Кочканян, Иван Комаров, нападающие Тамаз Топурия, Никита Колотиевский, Данил Хромов, Алексей Корниенко и Максим Ставцев.

Младшему из игроков "Ростова" всего 16, а старшему 19 лет. Для этих молодых ребят матч в Сочи-первый в жизни в Премьер-лиге. Игра начнется в 20 часов на стадионе "Фишт".

Между тем, примерно в 16.05. самолет с командой вылетел из Ростова в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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