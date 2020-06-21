В Адыгее предъявили обвинение предпринимателю за смерть пенсионерки под снесенной ветром остановкой

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:24:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, страшная трагедия произошла в адыгейском Майкопе 17 июня. Непогода обрушилась на республику, на ее центр – Майкоп, говоря языком синоптиков, – опустился комплекс неблагоприятных явлений. Мощный дождь и сильный ветер стали причиной смерти 78-летней старушки.

В трагедии обвинят 42-летнего предпринимателя. Следователи говорят, что именно он установил остановочный павильон с нарушениями.

- Фигурант в нарушение технических условий по установке и креплению основания конструкции установил данный павильон на предварительно не забетонированную площадку, то есть оказал услугу не отвечающей требованиям безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

Расследование дела продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с места ЧП в тот день в больницу доставили 22-летнюю девушку и ее 11-летнюю сестренку. Сейчас дело на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU