В Сочи разыскивают покупательниц, справивших нужду в раковину в ТЦ
21 июня в социальных сетях появилась видеозапись, на которой две женщины по очереди испражняются в раковину. Местные жители говорят, что сие действо происходит в дамской комнате торгового центра.
- Это произошло утром в одном из ТЦ Адлера. Стараешься сделать все для людей, чтоб было все чисто и красиво, но, к сожалению, не все видимо ценят это! - подписал видео автор.
Инцидент в Сочи.
По данным автора опубликованного ролика, в настоящее время сотрудники торгового комплекса разыскивают героинь. Но в МВД пока официальных комментариев не дают. Сейчас уточнятся, когда точно было сделано видео, затем будут приниматься меры.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что 21 июня торговые центры Кубани распахнули свои двери и на входах выстроились огромные очереди. Самые заядлые шопоголики уже к 9:30 пришли к ТРЦ и ждали открытия. И когда их впустили, побежали по магазинам.
ИСТОЧНИК KP.RU