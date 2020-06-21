В Сочи разыскивают покупательниц, справивших нужду в раковину в ТЦ

21 Июнь 2020 2020-06-21T19:08:42+03:00

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21 июня в социальных сетях появилась видеозапись, на которой две женщины по очереди испражняются в раковину. Местные жители говорят, что сие действо происходит в дамской комнате торгового центра.

- Это произошло утром в одном из ТЦ Адлера. Стараешься сделать все для людей, чтоб было все чисто и красиво, но, к сожалению, не все видимо ценят это! - подписал видео автор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/786212" frameborder="0"></iframe> Инцидент в Сочи.

По данным автора опубликованного ролика, в настоящее время сотрудники торгового комплекса разыскивают героинь. Но в МВД пока официальных комментариев не дают. Сейчас уточнятся, когда точно было сделано видео, затем будут приниматься меры.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 21 июня торговые центры Кубани распахнули свои двери и на входах выстроились огромные очереди. Самые заядлые шопоголики уже к 9:30 пришли к ТРЦ и ждали открытия. И когда их впустили, побежали по магазинам.

ИСТОЧНИК KP.RU