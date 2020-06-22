2020-06-22T14:37:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Евгений Первышов: Карантин в Краснодаре может быть возвращен

Глава города заявил, что в случае ухудшения эпидобстановки власти могут вновь прибегнуть к жестким мерам
Виталий КАРНАУХ
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Мэр Краснодара заявил, что в город могут вернуться карантинные мероприятия.Мэр Краснодара заявил, что в город могут вернуться карантинные мероприятия.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В понедельник, 22 июня, в мэрии кубанской столицы традиционно состоялась городская планерка. Пожалуй, наиболее волнующий вопрос горожан: вернут ли карантин в Краснодаре. На этот счет высказался мэр Евгений Первышов.

- С 21 июня по решению губернатора Кубани режим карантина отменен. Но мы все равно остаемся в режиме повышенной готовности. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации карантинный режим может быть возвращен, - заявил градоначальник.

Глава города также рассказал, что мэрия переходит к полноценному формату работы, что означает, что традиционные совещания теперь вновь будут проходить в еженедельном формате.

Напомним, в Краснодарском крае уже отменили карантин. Решение об этом принял глава региона Вениамин Кондратьев 18 июня на очередном совещании по коронавирусу оперативного штаба. Это связано с тем, что ежедневный прирост заболевших все меньше и меньше. Так, за минувшие сутки общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус увеличилось на 61 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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