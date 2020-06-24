В параде в Москве приняла участие знаменная группа Кубанского казачьего войска

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:49:38+03:00

Знаменная группа Кубанского казачьего войска приняла участи в параде в Москве. Фото пресс-службы ККВ

Из-за карантинных ограничений по Красной площади не прошла казачья парадная "коробка"

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Торжества, посвященные юбилею Парада Победы повсеместно в России проходят с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Не исключение и Кубань.

В этом году парадная "коробка" Кубанского казачьего войска не смогла участвовать в параде в Москве.

Вместо этого знаменная группа Кубанского казачьего войска пронесла по Красной площади войсковое знамя, врученное президентом России.

- В историческом параде 1945 года в Москве приняли участие казаки легендарного 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса в составе отдельного батальона. И сегодня связь поколений и славных казачьих традиций не прервалась. Казаки Кубанского казачьего войска – войсковая знаменная группа в Москве, парадный расчет Черноморского казачьего округа – в Новороссийске – чеканили шаг на главном Параде страны во славу подвигов своих героических предков, во славу родной Кубани, - отметил врио атамана Кубанского казачьего войска казачий полковник Николай Перваков.

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ИСТОЧНИК KP.RU