2020-06-24T17:23:17+03:00
Общество

«Невероятные впечатления»: школьница из Краснодара побывала на параде в Москве

Девушка стала победительницей всероссийского конкурса сочинений об участниках войны
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Елена Соколова на Красной площади. Фото ТРК КраснодарЕлена Соколова на Красной площади. Фото ТРК Краснодар
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Сложно сказать, сколько именно краснодарцев в этот день побывали на параде Победы на Красной площади. Но вот одна жительница краевого центра там была совершенно точно.

Старшеклассница краснодарской школы № 2 Елена Соколова смогла оказаться среди гостей парада благодаря победе во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности».

Свой текст под названием «Все они живы» Елена посвятила своему прадеду и его боевым товарищам-фронтовикам. Ее работа в итоге вошла в десятку лучших из более чем 130 тысяч присланных на конкурс сочинений. Фото своих родственников-участников войны девушка взяла с собой на парад.

Девушка была на подобном мероприятии впервые в жизни, и оказалась потрясена увиденным.

- Невероятные впечатления. Я с замиранием сердца слушала голос диктора и громогласные крики «Ура!». Колонны солдат шли с поразительной точностью, синхронно следуя друг за другом. Танки времен Великой Отечественной войны шли в одном строю с современными,-делится впечатлениями школьница.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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