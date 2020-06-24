2020-06-24T18:29:47+03:00
Общество

«С перепелиное яйцо»: на Армавир обрушился мощный град и ливень

Серьезно пострадали огороды горожан
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Град в Армавире. Фото ВК "Типичный Армавир"Град в Армавире. Фото ВК "Типичный Армавир"
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Днем 24 июня на Армавир обрушился сильный дождь с ураганным ветром. Затем все это дополнилось крупным градом с молнией и громом.

В соцсетях армавирцы размещают многочисленные фото погодного бедствия. Ливнем затопило несколько микрорайонов города.

Град выпал размером покрупнее перепелиного яйца. Очень не повезло прохожим, оказавшимся на улице в этот момент. Досталось и огородам — крупные градины уничтожали розовые кусты и посадки помидоров, абрикосов и алычи.

Градины были размером с перепелиное яйцо. Фото ВК "ЧП Армавир"

Градины были размером с перепелиное яйцо. Фото ВК "ЧП Армавир"

- Дождь был такой сильный, что я думала, что сейчас окна разобьются. Просто огромные льдинки с неба начали падать, - пишет одна из местных жительниц в соцсетях.

Накануне МЧС предупреждало о надвигающейся непогоде. Эти прогнозы оправдались в полной мере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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