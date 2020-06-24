«С перепелиное яйцо»: на Армавир обрушился мощный град и ливень
Днем 24 июня на Армавир обрушился сильный дождь с ураганным ветром. Затем все это дополнилось крупным градом с молнией и громом.
В соцсетях армавирцы размещают многочисленные фото погодного бедствия. Ливнем затопило несколько микрорайонов города.
Град выпал размером покрупнее перепелиного яйца. Очень не повезло прохожим, оказавшимся на улице в этот момент. Досталось и огородам — крупные градины уничтожали розовые кусты и посадки помидоров, абрикосов и алычи.
Градины были размером с перепелиное яйцо. Фото ВК "ЧП Армавир"
- Дождь был такой сильный, что я думала, что сейчас окна разобьются. Просто огромные льдинки с неба начали падать, - пишет одна из местных жительниц в соцсетях.
Накануне МЧС предупреждало о надвигающейся непогоде. Эти прогнозы оправдались в полной мере.
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ИСТОЧНИК KP.RU