Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: скончался 52-летний мужчина
Число зараженных в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года увеличилось на 59 человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный исход. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил подробности о смертельном случае.
- Пациент скончался в Ленинградском районе. Это 52-летний житель станицы Староминской. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Больше месяца мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациента диагностированы тяжелое течение COVID-19 и внебольничная двусторонняя пневмония, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Медики рассказали, что мужчина также страдал гипертонической болезнью и другими заболеваниями.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки заболели 34 женщины и 25 мужчин, в том числе пятеро детей. Новые заражения выявили в 20 муниципальных образованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU