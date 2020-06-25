Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: скончался 52-летний мужчина

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:46:45+03:00

С начала пандемии в регионе погибло 70 человек с COVID-19

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Число зараженных в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года увеличилось на 59 человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный исход. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил подробности о смертельном случае.

- Пациент скончался в Ленинградском районе. Это 52-летний житель станицы Староминской. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Больше месяца мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациента диагностированы тяжелое течение COVID-19 и внебольничная двусторонняя пневмония, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медики рассказали, что мужчина также страдал гипертонической болезнью и другими заболеваниями.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки заболели 34 женщины и 25 мужчин, в том числе пятеро детей. Новые заражения выявили в 20 муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU