В Краснодарском крае с 29 июня откроют детсады

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:47:09+03:00

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В Краснодарском крае с 29 июня возобновится работа детских садов. Правда, для того, чтобы вновь попасть в свои группы детям нужно будет соблюсти ряд условий.

- Никаких справок об отсутствии Covid-19 приносить не надо. Но необходимо получить допуск и сотрудникам, и детям. Такую справку может выдать участковый терапевт и педиатр, - сообщила на заседании оперативного штаба по коронавирусу главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина.

К слову, свое мнение по поводу возобновления работы детских дошкольных учреждений высказали и врачи-инфекционисты.

Так, главный врач детской краевой инфекционной больницы Нафисет Тхакушинова проголосовала за открытие детсадов.

- Нам придется уже жить теперь с этим вирусом. Он среди нас надолго. Потому все время прятаться от инфекции не получится. Надо просто построить правильные фильтры. Это осмотр ребёнка на входе в детские сады: температура, горло. И знать надо, ребенок из очага или нет, родители дома здоровы или нет - в связке смотреть. Чтобы не возникло массового заражения в случае чего, - сказала она.

Напомним, сегодня, 25 июня, глава Кубани Вениамин Кондратьев озвучил ряд послаблений.

ИСТОЧНИК KP.RU