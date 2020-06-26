2020-06-26T08:52:11+03:00
Общество

В Краснодаре в районе Сенного рынка установят новые светофоры

В связи с заменой оборудование не будет работать четыре дня
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре на пересечении улиц Октябрьской и Калинина меняют светофоры. Электронные регулировщики не будут работать с 26 по 30 июня.

- Все транспортные и пешеходные светофоры на перекрестке заменят на новые, также поменяют контроллеры. Оборудование не будет работать с 10:00 26 июня до 16:00 30 июня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

При необходимости на данном участке будут дежурить сотрудники ГИБДД. Напомним, что на улице ремонтируют дорогу Октябрьскую от Ленина до Северной.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «умные светофоры» появились на пересечении улиц Октябрьской и Буденного, а также Проспекта Чекистов и улицы Думенко. Ранее их установили на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской, улиц Российской и Солнечной, а также улиц Восточно-Кругликовской и Школьной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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