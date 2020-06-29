В Горячем Ключе открыли курортный парк для местных жителей

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:48:16+03:00

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В Горячем Ключе открыли курортную зону. Теперь местные жители и туристы свободно могут прогуляться по парку и попасть к местным достопримечательностям – таким как гора Петушок и Дантово ущелье. Это стало возможным благодаря новым послаблениям Роспотребнадзора.

- Вход открыт, добро пожаловать! - убирая забор, сказали охранники.

Открытие парка в Горячем Ключе.Видео: instagram.com/gk_news/

А попасть местные жители туда не могли с начала карантина. На прошлой неделе вокруг закрытой территории разворачивался настоящий скандал – народ негодовал и собирался выходить на забастовку. Открытие парка тормозили два санатория, которые в нем расположены.

Эта территория юридически отдана в аренду. А представители здравниц утверждали, что действуют исключительно по предписаниям Роспотребнадзора в условиях пандемии. Якобы отдыхающие приезжают в санатории с тестами о том, что они не заражены Covid-19 и руководство в свою очередь обеспечивает определенные условия – не пускает в парк посторонних.

Но юрист заверил «Комсомолку», что наличие теста на коронавирус у отдыхающих в лечебнице никак не распространяется на режим работы курортной зоны для остальных граждан.

29 июня нашлась весомая причина для открытия - именно с этого числа Роспотребнадзор отменил требование об обязательном наличие у гостей санаториев справки об отсутствии коронавируса.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Жителей и туристов в Горячем Ключе не пускают в городской парк без справки о COVID-19

Руководство говорит, что следует предписаниям Роспотребнадзора (читайте далее)

На Кубани под шумок не открыли главный городской парк

Юрист пояснил «Комсомольской правде» - Кубань», что наличие теста на короновирус у отдыхающих в лечебнице никак не распространяется на режим работы курортной зоны для остальных граждан (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU